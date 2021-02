Cityreport24 Polizei ermittelt - Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze - und trifft sie im Auge https://t.co/wWGLQQEBgL https://t.co/nU6bqUKmg3 vor 11 Minuten t-online Panorama RT @tonline_news: Unbekannter schießt Katze ins Auge https://t.co/YNh5c5Gvoq vor 14 Minuten tonline_news Unbekannter schießt Katze ins Auge https://t.co/YNh5c5Gvoq vor 15 Minuten DIE RHEINPFALZ Unbekannter schießt #Katze ins Auge #Weil (akm) #Polizei #Blaulicht https://t.co/4lae8xeiC3 vor 1 Stunde Eßlinger Zeitung Ein bislang unbekannter Täter soll in Weil am Rhein eine Katze mit einem Luftgewehr beschossen und dabei das Tier a… https://t.co/oxu5HU63j8 vor 1 Stunde StN_News Vorfall in Weil am Rhein: Unbekannter schießt Katze mit Luftgewehr ins Auge https://t.co/MDTU1nNlzN vor 1 Stunde