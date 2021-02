23.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Winterjacke kann in den Schrank gepackt werden. Laut DWD bleibt es frühlingshaft - am Mittwoch wird es sogar bis zu 21 Grad warm. 👓 Vollständige Meldung