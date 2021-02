25.02.2021 ( vor 9 Stunden )



In den Büros des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein laufen am Vormittag Durchsuchungen, seine Immunität wurde aufgehoben. Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit. In den Büroräumen von CSU-Vize-Fraktionschef Georg Nüßlein laufen derzeit Durchsuchungen. Zuvor hatte der In den Büros des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein laufen am Vormittag Durchsuchungen, seine Immunität wurde aufgehoben. Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit. In den Büroräumen von CSU-Vize-Fraktionschef Georg Nüßlein laufen derzeit Durchsuchungen. Zuvor hatte der Bundestag die Immunität d 👓 Vollständige Meldung