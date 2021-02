25.02.2021 ( vor 2 Stunden )

Die 7-Tage- Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiter um den Wert 50. Am Donnerstag lag die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen bei 50, 5 - nach 50, 9 am Mittwoch und 50, 0 am Dienstag. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte (Datensta