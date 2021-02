28.02.2021 ( vor 5 Stunden )

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist aus einem Moskauer Gefängnis in ein Straflager gebracht worden. Seine Familie und Anwälte wurden nicht offiziell informiert. Der inhaftierte Kritiker der russischen Führung Alexej Nawalny ist in ein Straflager in der Nähe von Moskau gebracht worden. Er werde in dem rund hundert Kilometer östlich der Hauptstadt gelegenen Lager in der Region Wladim...