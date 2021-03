01.03.2021 ( vor 1 Stunde )



Der März startet in Bayern mit viel Sonnenschein. Zwar ist es am Montagmorgen mancherorts noch neblig, im Laufe des Tages wird es aber immer sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht kühlt es etwas ab, und Der März startet in Bayern mit viel Sonnenschein. Zwar ist es am Montagmorgen mancherorts noch neblig, im Laufe des Tages wird es aber immer sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht kühlt es etwas ab, und 👓 Vollständige Meldung