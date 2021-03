01.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen bereitet die Stadt die Entschärfung vor. Der Blindgänger im Stadtteil Rüttenscheid soll im Laufe des Montags unschädlich gemacht werden, wie eine Sprecherin der Stadt am Montagmorgen mitteilte. Demnach sind von der Evakuierung neben Anwohn