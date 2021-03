01.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach einer Explosion eines Vereinsheimes in Kaufbeuren hat die Suche nach der Ursache begonnen. "Am Montag kommen unter anderem Spezialisten des Landeskriminalamts", sagte ein Sprecher der Polizei. Bei der Explosion in der Nacht auf Samstag wurde das Vereinsheim komplett zerstört. Es entstand ein M Nach einer Explosion eines Vereinsheimes in Kaufbeuren hat die Suche nach der Ursache begonnen. "Am Montag kommen unter anderem Spezialisten des Landeskriminalamts", sagte ein Sprecher der Polizei. Bei der Explosion in der Nacht auf Samstag wurde das Vereinsheim komplett zerstört. Es entstand ein M 👓 Vollständige Meldung