01.03.2021 ( vor 13 Stunden )



Mit nur 50 Jahren ist der Schauspieler Martin Brauer am Freitag überraschend verstorben. Der gebürtige Rostocker war vor allem an deutschen Bühnen ein Star. Der mit dem Conrad-Ekhof-Preis geehrte Schweriner Schauspieler Martin Brauer ist tot. Wie das Mecklenburgische Staatstheater am Sonntag mittei