01.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Sozialgerichte in Schleswig-Holstein stellen auf die elektronische Gerichtsakte um. Zunächst wird der Die Sozialgerichte in Schleswig-Holstein stellen auf die elektronische Gerichtsakte um. Zunächst wird der Betrieb der E-Akte am Sozialgericht Schleswig... 👓 Vollständige Meldung