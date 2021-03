51 Prozent der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt sind weiblich

01.03.2021 ( vor 1 Woche )



In Sachsen-Anhalt leben etwas mehr Mädchen und Frauen als Jungen und Männer. Das weibliche Geschlecht habe mit Stand Ende November 2020 einen Anteil von 51 Prozent an der Bevölkerung gehabt, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit Blick auf den Internationalen Frauentag (8.März) mit