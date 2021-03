Rot-Weiss Essen spielt um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Als Viertligist. Es gäbe das erst das zweite Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs....

"Schnell abhaken": Essen fokussiert sich auf Kiel Die Generalprobe ging schon mal daneben. Mit 0:3 verlor Rot-Weiss Essen am Freitagabend in der Regionalliga West gegen Fortuna Düsseldorf II. Am Mittwochabend...

kicker vor 2 Tagen - Sport