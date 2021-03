Welthit "Ice Cream": Jazz-Legende Chris Barber gestorben Der Big-Band-Leader Chris Barber ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Pate des britischen Jazz gilt auch als Wegbereiter von Blues und Rock in seiner...

tagesschau.de vor 7 Stunden - Top





Pate des britischen Jazz: "Ice Cream"-Mann Chris Barber gestorben Chris Barber beeinflusst über Jahrzehnte Generationen von Blues- und Rockmusikern. In Großbritannien ist er in den 1950er-Jahren so bekannt wie die Beatles zu...

n-tv.de vor 8 Stunden - Welt