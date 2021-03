04.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa/tmn) - Wer heute ins digitale oder echte Spielregal greift, darf sich über eine breite Auswahl freuen: Manche Abenteuer führen uns tausende Jahre in die Vergangenheit, andere schicken uns in die Postapokalypse einer fernen Zukunft. Wir verwalten Weltreiche, kümmern uns um virtuelle Kinde Berlin (dpa/tmn) - Wer heute ins digitale oder echte Spielregal greift, darf sich über eine breite Auswahl freuen: Manche Abenteuer führen uns tausende Jahre in die Vergangenheit, andere schicken uns in die Postapokalypse einer fernen Zukunft. Wir verwalten Weltreiche, kümmern uns um virtuelle Kinde 👓 Vollständige Meldung