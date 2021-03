07.03.2021 ( vor 5 Tagen )



In der Gemeinde Sylt sind die Einwohner am heutigen Sonntag zur Bürgermeister-Wahl aufgerufen. Drei Kandidaten treten gegen Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos) an: Clemens Raab (CDU), Lars Schmidt (Zukunft) und Einzelbewerber Ralf Obluda-Kruber. Häckel ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Syl In der Gemeinde Sylt sind die Einwohner am heutigen Sonntag zur Bürgermeister-Wahl aufgerufen. Drei Kandidaten treten gegen Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos) an: Clemens Raab (CDU), Lars Schmidt (Zukunft) und Einzelbewerber Ralf Obluda-Kruber. Häckel ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Syl 👓 Vollständige Meldung