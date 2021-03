Familien sollen in der Corona-Pandemie auch 2021 einen Kinderbonus bekommen. Bundestag und Bundesrat haben dem Beschluss zugestimmt.

Mehr als 300 Millionen Euro November- und Dezemberhilfe An Unternehmen und Selbstständige in Sachsen sind bisher 304 Millionen Euro an November- und Dezemberhilfen ausgezahlt. Davon seien 28 Millionen Euro innerhalb...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland