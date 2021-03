10.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger hat die Eltern von Kita-Kindern aufgerufen, sich streng an die sogenannten AHA-Regeln zu halten. Die Kurven zu den Infektionszahlen bei der Altersgruppe der bis zu Vierjährigen sowie den 15- bis 34-Jährigen zeigten einen in den Schwankungen vergleichbaren Ve Der Rostocker Epidemiologe Emil Reisinger hat die Eltern von Kita-Kindern aufgerufen, sich streng an die sogenannten AHA-Regeln zu halten. Die Kurven zu den Infektionszahlen bei der Altersgruppe der bis zu Vierjährigen sowie den 15- bis 34-Jährigen zeigten einen in den Schwankungen vergleichbaren Ve 👓 Vollständige Meldung