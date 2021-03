Coronavirus: Impfungen in Arztpraxen ab Mitte April Spätestens Mitte April sollen Corona-Impfungen in Deutschland auch in Arztpraxen möglich sein. Darauf verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und...

Spiegel vor 4 Stunden - Politik





Wohl erst Mitte April – Start von Impfungen in Arztpraxen verzögert sich Bund und Länder hatten den Impfstart in den Arztpraxen für Anfang April angepeilt. Daraus wird wohl nichts. Die Gesundheitsministern von Bund und Ländern...

Welt Online vor 4 Stunden - Top