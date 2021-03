11.03.2021 ( vor 5 Tagen )

Unmittelbar vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat CDU-Herausforderer Christian Baldauf der Landesregierung wiederholte Rechtsverstöße vorgeworfen. "Die Landesregierung ist ja Dauergast bei Gericht", sagte Baldauf am Donnerstagabend in einer Fernsehdebatte der Spitzenkandidaten im SWR. Er hielt