Kieler Nachrichten Nur wenige Tage nach dem Fall in #Kühren ist erneut in einem großen Legehennenbetrieb im Kreis #Plön die Geflügelpe… https://t.co/dFDXtlX74K vor 10 Stunden NetBird 🐦 by OVERTONE Tiere: Erneut Geflügelpest in Betrieb mit Tausenden Hühnern https://t.co/r1lVT8ejIk vor 10 Stunden Kieler Nachrichten Nach dem Vorfall bei #Preetz ist erneut Geflügelpest in einem großen Legehennen-Betrieb im Kreis #Plön ausgebrochen… https://t.co/M58lUcJup6 vor 13 Stunden