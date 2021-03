12.03.2021 ( vor 9 Stunden )

Der Druck auf den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo wächst. Weitere Demokraten haben einen Rücktritt gefordert. Darunter ist auch der einflussreiche Senator Chuck Schumer. Der wegen Belästigungsvorwürfen unter Druck geratene New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo verliert auch in den Reihen seiner Demokratischen Partei zunehmend an Rückhalt. Nun fordert nun auch der oberste Demokrat im US-Senat se...