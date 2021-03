13.03.2021 ( vor 10 Stunden )

Wegen plötzlich eintretender Regen- und Hagelschauer kam es in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag zu mindestens sieben Unfällen mit sieben Verletzten. Ein Mann wurde schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Rostock am Samstagabend mitteilte. Die Unfälle ereigneten sich auf den Bundesautobahnen 14, 1