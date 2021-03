Die vier Probleme der Lonza: Im Schweizer Impf-Eldorado knirscht es im System Das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen will in Visp 800’000 Corona-Impfdosen pro Tag produzieren. Jetzt mehren sich die Störgeräusche. Lonza sei am...

Basler Zeitung vor 13 Stunden - Top