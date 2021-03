18.03.2021 ( vor 7 Stunden )



Der Donnerstag in Sachsen bleibt bewölkt mit wenig Sonnenschein. Der Vormittag bleibe verbreitet trocken, nur im Gebiet um den Erzgebirgskamm könne es auch schon ab den Morgenstunden leichten Schneefall geben, so eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Mittag nehmen auch im Rest des L Der Donnerstag in Sachsen bleibt bewölkt mit wenig Sonnenschein. Der Vormittag bleibe verbreitet trocken, nur im Gebiet um den Erzgebirgskamm könne es auch schon ab den Morgenstunden leichten Schneefall geben, so eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Mittag nehmen auch im Rest des L 👓 Vollständige Meldung