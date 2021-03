19.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Hannover (dpa/tmn) - Aufstehen, Kaffee kochen, frühstücken und dann an den heimischen Computer - so startet in Zeiten der Corona-Pandemie bei viel mehr Menschen als sonst der Arbeitstag. Viel Abwechslung hält der folgende Tag im Homeoffice dann oft nicht bereit. Statt den Kolleginnen und Kollegen im