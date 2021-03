21.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Nach dem Tod eines jungen Mannes in Kiel ermittelt die Polizei. Zwei Jugendliche werden verdächtigt, ihn getötet zu haben. Sie beide wurden festgenommen. Ein 22 Jahre alter Mann ist in Kiel getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sind zwei Jugendliche im Alter von 1 Nach dem Tod eines jungen Mannes in Kiel ermittelt die Polizei. Zwei Jugendliche werden verdächtigt, ihn getötet zu haben. Sie beide wurden festgenommen. Ein 22 Jahre alter Mann ist in Kiel getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sind zwei Jugendliche im Alter von 1 👓 Vollständige Meldung