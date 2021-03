25.03.2021 ( vor 4 Tagen )



Der Berliner Supermarkt-Lieferdienst ist mehr als eine Milliarde Euro wert - nur neun Monate nach dem Start. Was macht Gorillas so wertvoll? Der Berliner Supermarkt-Lieferdienst ist mehr als eine Milliarde Euro wert - nur neun Monate nach dem Start. Was macht Gorillas so wertvoll? 👓 Vollständige Meldung