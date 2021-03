Am Dienstag sorgte die Meldung, dass das für den Ostersonntag angesetzte Hauptstadt-Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC abgesagt worden sei, für...

Berlin (dpa) - Fast 40 Mal ist in den vergangenen zehn Jahren in Wachen oder Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr eingebrochen oder es zumindest versucht worden....