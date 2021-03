Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Tag



Inzidenz steigt: RKI meldet mehr als 22.600 Corona-Neuinfektionen 01:04 Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland deutlich an. Die dritte Welle könne laut RKI-Chef Lothar Wieler nur mit einem Lockdown gestoppt werden.