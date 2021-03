26.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Erste Kommunen in Nordrhein-Westfalen wollen eine Ausnahme von der Corona- Erste Kommunen in Nordrhein-Westfalen wollen eine Ausnahme von der Corona- Notbremse beantragen und Menschen mit negativem Schnelltest etwa den Zutritt in Läden erlauben. Der Rhein-Erft-Kreis teilte am Freitag mit, das nötige Abstimmungsverfahren mit dem NRW- Gesundheitsministerium werde umgehend eing 👓 Vollständige Meldung