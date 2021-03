29.03.2021 ( vor 3 Stunden )



In Nordrhein-Westfalen können sich die Menschen zum In Nordrhein-Westfalen können sich die Menschen zum Wochenstart über milde Temperaturen freuen. Bereits am Montag wird es sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Lediglich in Richtung Münsterland können bis zum Mittag noch dichte Wolken auftreten. Frühlingshaft wa 👓 Vollständige Meldung