01.04.2021 ( vor 7 Stunden )



In Deutschland werden die Hausärzte Teil der Impfkampagne. Zum Start dämpft In Deutschland werden die Hausärzte Teil der Impfkampagne. Zum Start dämpft Gesundheitsminister Jens Spahn aber die Erwartungen. Hier können Sie die wichtigsten Aussagen nachlesen. Die Corona- Impfungen in Arztpraxen sollen nach Ostern beginnen und allmählich hochgefahren werden. "Das wird noch kein 👓 Vollständige Meldung