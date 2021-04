01.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Mit 34 Vereinen haben sich so viele Clubs wie noch nie für einen Platz in der Regionalliga Nord der kommenden Mit 34 Vereinen haben sich so viele Clubs wie noch nie für einen Platz in der Regionalliga Nord der kommenden Saison beworben. Das gab der Norddeutsche... 👓 Vollständige Meldung