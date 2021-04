Bei den Corona-Neuinfektionen ist kein Abwärtstrend in Sicht. Die Zahlen steigen weiterhin an. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom RKI mit 120, 6 angegeben. Die...

Wolfsburg: Nächtliche Ausgangssperre ab Freitag – Inzidenz bei 168 Kurz vor Ostern steigen die Infektionszahlen deutschlandweit weiter an, so auch in Wolfsburg. Die Stadt hat deshalb eine nächtliche Ausgangssperre verhängt....

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland