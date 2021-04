04.04.2021 ( vor 4 Stunden )



In Hessen sind binnen 24 Stunden 879 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag (Stand 3.08 Uhr) zudem fünf weitere Todesfälle. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 224 044 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die In Hessen sind binnen 24 Stunden 879 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag (Stand 3.08 Uhr) zudem fünf weitere Todesfälle. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 224 044 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die 👓 Vollständige Meldung