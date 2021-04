05.04.2021 ( vor 12 Stunden )



Die knapp 200 000 Schülerinnen und Schüler kehren am Dienstag aus den einwöchigen Osterferien zurück. In Halle sollen jedoch möglichst viele Klassenzimmer geschlossen bleiben: Ab Jahrgangsstufe 7 werden die Kinder und Jugendlichen wegen der hohen Infektionszahlen im Distanzunterricht unterrichtet.