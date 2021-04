08.04.2021 ( vor 4 Tagen )



Aus einer Gruppe von etwa 30 Jugendlichen heraus ist in Berlin-Wilmersdorf wahllos mit Flaschen auf Passanten geworfen worden. Getroffen oder verletzt worden sei jedoch niemand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jugendlichen waren am Mittwochabend am Ludwig-Kirch-Platz unterwegs. Beim Eintre Aus einer Gruppe von etwa 30 Jugendlichen heraus ist in Berlin-Wilmersdorf wahllos mit Flaschen auf Passanten geworfen worden. Getroffen oder verletzt worden sei jedoch niemand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jugendlichen waren am Mittwochabend am Ludwig-Kirch-Platz unterwegs. Beim Eintre 👓 Vollständige Meldung