10.04.2021 ( vor 3 Tagen )



Im Landkreis Hof in Oberfranken haben sich zwei Frauen um eine Im Landkreis Hof in Oberfranken haben sich zwei Frauen um eine Katze gestritten - so sehr, dass am Ende des Streits eine Anzeige wegen Körperveletzung steht. 👓 Vollständige Meldung