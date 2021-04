Mit verpflichtenden Corona-Tests geht der Unterricht an Niedersachsens Schulen nach den Osterferien weiter. Ab heute müssen sich Schülerinnen und Schüler...

Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen beginnt die Schule für viele Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg heute nach den Osterferien...