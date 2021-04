Covid-Patienten in Berlins Kliniken werden jünger, Über-60-Jährige verweigern Astrazeneca, immer mehr Menschen zieht es aufs Land. Der Nachrichtenüberblick.

Immer mehr Servicegesellschaften: Kliniken lagern Aufgaben zunehmend aus Sie sitzen am Empfang, arbeiten in der Küche, der Wäscherei oder als Reinigungskraft. Doch viele dieser Arbeitnehmer sind keine Angestellten der Kliniken, in...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt