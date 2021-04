13.04.2021 ( vor 1 Woche )



Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will möglichst noch heute bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona- Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will möglichst noch heute bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona- Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt we 👓 Vollständige Meldung