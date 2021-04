13.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Ideen-Workshops, Debattierräume, kommunale Jugendvertretungen und andere Vor-Ort-Projekte zur Demokratiebildung von Jugendlichen fördert das Land in diesem Jahr mit 150 000 Euro. Die Mittel werden zur Finanzierung von jeweils sechs halben Stellen in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Mayen-Kobl Ideen-Workshops, Debattierräume, kommunale Jugendvertretungen und andere Vor-Ort-Projekte zur Demokratiebildung von Jugendlichen fördert das Land in diesem Jahr mit 150 000 Euro. Die Mittel werden zur Finanzierung von jeweils sechs halben Stellen in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Mayen-Kobl 👓 Vollständige Meldung