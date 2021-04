13.04.2021 ( vor 1 Tag )



Nach einer brutalen Attacke mit einer sechs Kilo schweren Hantel ist eine 45 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Münchner Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Partner der Frau Anfang vergangener Woche im gemeinsamen Haus in Oberhaching Nach einer brutalen Attacke mit einer sechs Kilo schweren Hantel ist eine 45 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Münchner Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Partner der Frau Anfang vergangener Woche im gemeinsamen Haus in Oberhaching 👓 Vollständige Meldung