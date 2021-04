Die norddeutschen Länder wollen mit einer Änderung des NDR-Staatsvertrags für wichtige Reformen in der ARD-Anstalt sorgen. So sollen die Amtsperioden für...

Mit einem Kommunalen Klimapakt wollen Städte, Gemeinden und Landkreise konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen, um in Rheinland-Pfalz wirksam auf eine...

"In der Pandemie viel entbehrt": FDP entdeckt ihr Herz für Schüler Die Liberalen wollen mehr Hilfen für Kinder und Jugendliche in der Coronakrise. Die Jüngsten hätten in der Pandemie viel gelitten. Eine Ehrenrunde in der...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt