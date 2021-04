Unternehmen: Weil: Testpflicht für Unternehmen eine Frage der Fairness Die vom Bund beschlossene Verpflichtung von Unternehmen, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anbieten zu müssen, betrifft in Niedersachsen nach Worten von...

abendblatt.de vor 1 Tag - Top





Corona-Testpflicht in Firmen: Scholz will Firmen Kosten nicht erstatten Noch heute will die Bundesregierung eine Testpflicht in Unternehmen beschließen. Finanzminister Scholz sagt: Zahlen müssen das die Firmen selbst. Das ist nicht...

Spiegel vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine