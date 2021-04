15.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Imola (dpa) - Natürlich gibt es zwischen dem Namen Schumacher und dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola auch eine ganz besondere Formel-1-Beziehung. Wie könnte das bei Rekordweltmeister Michael Schumacher auch anders sein, der so viele Bestmarken in der schnellsten Rennserie der Welt aufgestell Imola (dpa) - Natürlich gibt es zwischen dem Namen Schumacher und dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola auch eine ganz besondere Formel-1-Beziehung. Wie könnte das bei Rekordweltmeister Michael Schumacher auch anders sein, der so viele Bestmarken in der schnellsten Rennserie der Welt aufgestell 👓 Vollständige Meldung