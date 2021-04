hundfred #HambacherForst #Hambibleibt https://t.co/weNPMJ50Iy Urteil > 5 K 3922/18 | VG Aachen - Protestcamp im Hambacher Fo… https://t.co/v2AB0y0Sf3 vor 1 Tag Mephisto RT @faznet: Am Rande des Braunkohletagebaus hat die Bewegung „Hambi bleibt!“ mehrere provisorische Gebäude errichtet. Diese müssen nun entf… vor 4 Tagen 𝓙𝓸𝓮𝓻𝓰 𝓕𝓸𝓮𝓻𝓼𝓽𝓮𝓻 RT @faznet: Am Rande des Braunkohletagebaus hat die Bewegung „Hambi bleibt!“ mehrere provisorische Gebäude errichtet. Diese müssen nun entf… vor 4 Tagen Frankfurter Allgemeine Am Rande des Braunkohletagebaus hat die Bewegung „Hambi bleibt!“ mehrere provisorische Gebäude errichtet. Diese müs… https://t.co/8Fc7alNPGS vor 4 Tagen 🔴 BI Kein CO2-Endlager RT @BuirerFuerBuir: Urteil zur Räumungsverfügung der Wiese am #hambacherforst ist noch nicht rechtskräftig https://t.co/vdgVCdH59I vor 4 Tagen 🔴🔴🔴wildcat RT @BuirerFuerBuir: Urteil zur Räumungsverfügung der Wiese am #hambacherforst ist noch nicht rechtskräftig https://t.co/vdgVCdH59I vor 4 Tagen