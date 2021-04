16.04.2021 ( vor 3 Tagen )



In den Krankenhäusern spitzt sich die Corona-Lage zu. Auch Nürnberg stößt an seine Grenzen bei der Intensivbettenkapazität. Die Intensivbetten im Raum Nürnberg werden knapp. "Die Lage ist sehr angespannt", sagte eine Sprecherin des Klinikums Nürnberg am Freitag. Am Donnerstagabend seien für kurze Z In den Krankenhäusern spitzt sich die Corona-Lage zu. Auch Nürnberg stößt an seine Grenzen bei der Intensivbettenkapazität. Die Intensivbetten im Raum Nürnberg werden knapp. "Die Lage ist sehr angespannt", sagte eine Sprecherin des Klinikums Nürnberg am Freitag. Am Donnerstagabend seien für kurze Z 👓 Vollständige Meldung