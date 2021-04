yvè ling ganz klar zu erkennen, alles rechtsextreme, schwurbelnde NaziQuerdenker, die auch noch ohne Maske an der frischen L… https://t.co/12lB6HW6N0 vor 3 Stunden 𝕸𝖎𝖘𝖘 𝖁𝖊𝖗𝖘𝖙ä𝖓𝖉𝖓𝖎𝖘 @frannylicious79 In Erfurt wurde er nicht angemeldet, aber die Polizei hat davon via Telegram Wind bekommen und ver… https://t.co/vAH8O0lnpl vor 13 Stunden DPolG Thüringen Corona-Proteste und Gegendemos: Polizeieinsätze in Erfurt, Jena und Nordhausen https://t.co/JAQoLYzmyy vor 1 Tag 🔴 Dietrich Feist Die Thüringer Allgemeine @TAOnline hatte noch etwas mehr Info. Sieht für mich wie der Platz vor dem Phyletischen Mu… https://t.co/qKJmHb1aCN vor 1 Tag 🧰🧰🧰 Martin Bünge 🧰🧰🧰 Siehst du Stuttgart, so wird das gemacht! https://t.co/H2q7BvuG62 vor 1 Tag