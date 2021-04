Die CSU wirft Laschet vor, er habe zwar die Mehrheit, aber nicht die Herzen der Menschen gewonnen. Das will der CDU-Chef nicht auf sich sitzen lassen. Alles...

Nach TV-Interview - Köln-Coach Funkel nach Kritik: "Werde meine Sprache prüfen" Köln (dpa) - Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will aus der Kritik an seiner nebulösen Äußerung in einem TV-Interview...

t-online.de vor 9 Stunden - Sport